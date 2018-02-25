ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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ОКР: «Восстановление прав российских атлетов будет главным итогом Олимпиады»

ОКР: «Восстановление прав российских атлетов будет главным итогом Олимпиады»
Eurosport

1 час назад

Официальное заявление организации.

Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по поводу того, что МОК решил не восстанавливать организацию до окончания Игр в Пхёнчхане.

«Мы надеемся и очень рассчитываем на то, что в течение ближайших нескольких дней членство ОКР в МОК будет полностью восстановлено.

Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», – говорится в заявлении ОКР.

  • Церемония закрытия Игр начнется сегодня, 25 февраля, в 14:00 мск.
  • На счету Олимпийских атлетов России – 1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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