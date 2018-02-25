Россия установила антирекорд по золотым медалям на ОИ в Пхёнчхане

В Пхёнчхане завершилась соревновательная часть Олимпийских игр-2018. Сборная России завоевала 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград и заняла 13-е место в общем медальном зачете.

Это – худший результат российских спортсменов за всю историю выступлений на Играх, если брать в расчет золотые медали. На Олимпиаде в Ванкувере россияне выиграли 15 медалей (на 2 меньше, чем в Пхёнчхане), но взяли 3 золота, а не 2. Тем не менее, по общему количеству наград Игры в Ванкувере остались худшими в истории команды.

В медальном зачете ОИ-2018 победила сборная Норвегии (14-14-11).

Церемония закрытия Игр начнется сегодня, 25 февраля, в 14:00 мск.

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