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Елена Вяльбе: «Золото в хоккее значит, что мы выиграли Олимпийские игры»
Победа Красной машины спасла от несчастья.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями после победы хоккейной сборной на ОИ в Пхёнчхане.
«Я даже не сомневалась. Мне все говорили, чтобы я заткнулась, но мне кажется, что все логично. У нас была очень сильная команда. Не сомневалась, что они победят. И это золото значит, что мы выиграли Олимпийские игры. Можно смело лететь домой», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
- В финале олимпийского турнира сборная России обыграла Германию в овертайме – 4:3.
- В общем медальном зачете Россия заняла 13-е место.
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