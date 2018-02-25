Елена Вяльбе: «Золото в хоккее значит, что мы выиграли Олимпийские игры»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями после победы хоккейной сборной на ОИ в Пхёнчхане.

«Я даже не сомневалась. Мне все говорили, чтобы я заткнулась, но мне кажется, что все логично. У нас была очень сильная команда. Не сомневалась, что они победят. И это золото значит, что мы выиграли Олимпийские игры. Можно смело лететь домой», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

В финале олимпийского турнира сборная России обыграла Германию в овертайме – 4:3.

В общем медальном зачете Россия заняла 13-е место.

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