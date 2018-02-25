ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Елена Вяльбе: «Золото в хоккее значит, что мы выиграли Олимпийские игры»

Вяльбе: «Золото в хоккее значит, что мы выиграли Олимпийские игры»
Eurosport

11 мин. назад

Победа Красной машины спасла от несчастья.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями после победы хоккейной сборной на ОИ в Пхёнчхане.

«Я даже не сомневалась. Мне все говорили, чтобы я заткнулась, но мне кажется, что все логично. У нас была очень сильная команда. Не сомневалась, что они победят. И это золото значит, что мы выиграли Олимпийские игры. Можно смело лететь домой», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

  • В финале олимпийского турнира сборная России обыграла Германию в овертайме – 4:3.
  • В общем медальном зачете Россия заняла 13-е место.

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