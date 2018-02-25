Первое хоккейное золото России за 26 лет и рекорд Марит Бьорген. Итоги заключительного дня

Событие дня

Главная медаль Олимпиады-2018 была разыграна в по-настоящему фееричном финале. Главная сенсация Игр сборная Германии дважды отыгрывалась, а за 3 минуты 12 секунд вышла вперед.

Пхёнчхан готовился к новому Чуду на льду, и оно произошло, но с другой стороны. За две минуты до конца Россия осталась в меньшинстве, но бросилась отыгрываться, и Никита Гусев протолкнул-таки ответную шайбу в ворота Данни аус ден Биркена.

А уже в овертайме Гусев выложил шайбу под убийственный бросок Кирилла Капризова.

Кирилл Капризов празднует гол в овертайме финала ОИ-2018Getty Images

Кстати, Капризов (1+3) и Гусев (2+2) поучаствовали во всех четырех голах сборной России и повторили рекорд Джо Сакика (4 очка в финале Игр-2002). Их тройка с Павлом Дацюком за один турнир стала одной из лучших в истории российского хоккея.

Другим героем заключительного дня стала Марит Бьорген. Норвежка выиграла марафон, стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад (8 золотых медалей) и принесла Норвегии первое место в медальном зачете Пхёнчхана.

Margit Björgen firar sitt guld i damernas masstartGetty Images

Фейл дня

Австрийская лыжница Тереза Штадлобер после 2/3 марафона реально претендовала на медаль и шла второй, но пропустила поворот и свернула на неразмеченный участок.

Тереза продолжила гонку, но потеряла больше минуты и пришла к финишу девятой.

Тереза ШтадлоберGetty Images

Цитата дня

Вячеслав Войнов ответил на животрепещущий вопрос о ценности золота Олимпиады-2018:

«Медаль такая же, что с НХЛ, что без НХЛ. Турнир был другой, но эмоции те же».

ОАР

Сборная России впервые с 1992 года стала олимпийским чемпионом по хоккею. В финале была бита Германия – 4:3 ОТ.

Последняя лыжная гонка – женский масс-старт на 30 км – сложилась для россиянок неудачно. Лучшей стала Анастасия Седова, финишировавшая 11-й в +4.20,8 от Марти Бьорген. Алиса Жамбалова – 15-я, Наталья Непряева – 24.

Российская четверка бобслеистов (Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов) завершили Олимпиаду 15-м местом.

Фото дня

Инвентарь олимпийских чемпионов. Он им больше не нужен.

Клюшки и перчатки на льду. Россия выиграла Олимпиаду-2018Getty Images

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