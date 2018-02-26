У Фуркада – лучшая роль, лучший сценарист – Тутберидзе. Если бы Олимпиада-2018 была «Оскаром»

Лучший фильм – сборная Германии по хоккею

Номинанты: бобслейные двойки Канады и Германии, сборная Швеции по биатлону, женская сборная Южной Кореи по керлингу

Про хоккейную сборную Германии в Пхёнчхане точно можно снимать фильм. Немцы сотворили в Пхёнчхане по масштабу то же самое, что американцы в Лейк-Плэсиде-80. И с тем же действующим лицом в качестве антипода. У немцев было все: крупное поражение 2:5 от финнов в начале турнира, моральное становление, первые успехи со шведами, триумф с Канадой, драма в финале. Только не хеппи-энд. Но сюжет, игра актеров, постановка от главного тренера Марко Штурма – все потрясно. Синхронный финиш немцев и канадцев в бобслейных двойках и победа шведов в биатлонной эстафете рядом не стояли.

Сборная Германии по хоккеюGetty Images

Лучшая режиссура – Елена Вяльбе

Номинанты: Вольфганг Пихлер, Макро Штурм

После недопуска лидеров лыжной сборной России – Устюгова, Вылегжанина, Крюкова и Легкова, Шаповаловой, нагрузка легла на молодежь. Но 21-летние Большунов и Спицов, 22-летний Червоткин, 23-летняя Белорукова и самый опытный участник команды 28-летний Ларьков не просто заменили партнеров – по количеству медалей они превзошли результат Сочи. Восемь наград Россия в последний раз брала в Нагано-98. После каждого подиума камеры показывали рыдающую от счастья Елену Вяльбе. Благодаря ее работе у российской лыжной команды есть не только настоящее, но и будущее. Президент Федерации лыжных гонок России выдержала немало критики, и именно из-за трудностей, которых у Пихлера и Штурма перед Пхёнчханом не было даже близко, Вяльбе получает «Оскар».

Елена Вяльбе плачетOther Agency

Лучшая мужская роль – Мартен Фуркад

Номинанты: Марсель Хиршер, Йоханнес Клебо, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Эрик Френцель, Кьелд Нёйс, Франческо Фридрих

Знаменосец сборной Франции в Пхёнчхане выиграл три золотые медали. Столько же забрал из Кореи норвежский лыжник Йоханнес Клебо, а горнолыжник Марсель Хиршер, прыгун Эрик Френцель, бобслеист Франческо Фридрих и конькобежец Кьелд Нёйс – на одну меньше. Всех, кроме Клебо, Фуркад взял количеством, а норвежца – качеством. Ему постоянно приходилось проявлять характер. Сначала был провал в спринте, после которого Мартен разозлился и уничтожил всех в пасьюте. Затем случились обидные два промаха на последней стрельбе в индивидуалке, после чего француз на пару с Симоном Шемппом выдали суперспурт в масс-старте. Второй финиш с триколором был в смешанной эстафете. Фуркад проигрывал, но после каждого поражения возрождался из пепла, чтобы доказать: он – лучший. А Клебо решил, что одной личной и двумя командными победами всем все доказал. И улетел, отказавшись от марафона. Капитан хоккейной сборной Павел Дацюк и MVP олимпийского хоккея Илья Ковальчук провели хороший турнир, но у биатлониста соперники были серьезнее.

Лучшая женская роль – Эстер Ледецка

Номинанты: Алина Загитова, Анастасия Кузьмина, Микаэла Шиффрин, Марит Бьорген, Дарья Домрачева

Выиграть несколько медалей на одной Олимпиаде – круто. Стать олимпийской чемпионкой в 15 лет – очень круто. Вернуться на пьедестал после родов – превосходно. Но верх крутости – победить в двух разных видах спорта. Не дисциплинах. Не программах. Видах спорта. Такое было возможно в середине прошлого века, когда конкуренция в профессиональном спорте еще не была такой высокой. Но в 2018-м это невозможно. Было невозможно до появления чешской горнолыжницы и сноубордистки. Золотом в параллельном гигантском слаломе на доске Ледецка никого не удивила, но в победу над Линдси Вонн и компанией в супергиганте до последнего не верила даже сама Эстер. В Пхёнчхане спортсменка объединила два непримиримых лагеря, что принесло ей еще и победу в «Оскаре».

Лучшая мужская роль второго плана – Александр Большунов

Номинанты: Себастиан Самуэльссон, Денис Спицов, Шон Уайт

Самуэльссон, как и вся биатлонная сборная Швеции, стала главным открытием соревнований. Но у него не было температуры под 40 за две недели до Олимпиады. Он не сдавал допинг-тесты так часто, как это делали российские спортсмены. На него не смотрели косо представители других стран. Большунов преодолел все препятствия, собрал три серебра и бронзу. В Корее Большунов на глазах у всего мира превратился из юниора в топ-спортсмена: третье место в спринте было огромным успехом, а серебро в марафоне через полторы недели имеет привкус поражения.

Александр БольшуновGetty Images

Лучшая женская роль второго плана – Шарлотте Калла

Номинанты: Евгения Медведева, Стина Нильссон, Криста Пярмякоски, Марте Ольсбю

Произвольная программа Медведевой, передающая трагедию Анны Карениной, очень трогательная. Но выйти из тени Алины Загитовой у Жени так и не получилось. Победительница чемпионатов мира и Гран-при уступила даже не вчерашней, а еще действующей юниорке. А шведская лыжница выиграла первую золотую медаль Пхёнчхана и сразу показала, что готова сопротивляться норвежской гегемонии. Но потом все-таки перешла с золота на серебро, взяв еще три медали. Бороться с Норвегией в эстафетах сейчас практически невозможно.

Лучший сценарий и постановка – Этери Тутберидзе

Номинанты: Марко Штурм, Том Закрайшек

Том Закрайшек – тренер американской фигуристки Мираи Нагасу, которая выполнила третий в истории Олимпиад тройной аксель. Этот элемент получился таким же мощным, как игра сборной Германии по хоккею под руководством Марко Штурма. Но и то, и то меркнет по сравнению с прокатами воспитанниц Этери Тутберидзе. Выступления Медведевой и Загитовой с двумя подряд мировыми рекордами – лучшее, что произошло в фигурном катании и вообще с командой ОАР в Пхёнчхане. В Сочи под руководством Тутберидзе золото выиграла Юлия Липницкая. За это время тренер шагнула вперед и приготовила двух спортсменок, каждая из которых исполнила чемпионский прокат.

Лучший грим – Элизабет Суэйни

Номинанты: Герман Мадрасо

Мексиканцу Герману Мадрасо было сложно закосить под профессионального лыжника. Также, как и венгерке американского происхождения Элизабет Суэйни – под фристайлистку. Но благодаря классному прикиду внешне они ничем не отличались от профессионалов. Их выдали выступления: приехавший первым в 15 км свободным стилем Дарио Колонья полчаса мерз в ожидании Мадрасо, а Суэйни так и не выполнила ни одного трюка в хафпайпе. Награду получает Элизабет: у ее конкурента проще условия для маскировки. На лыжах ездят даже дети.

Лучший костюм – Юн Сунбин и шлем Железного человека

Номинанты: Эстер Ледецка и костюм киборга, сборная США по конькобежному спорту, агенты спецслужб КНДР и черные костюмы, Пит Тауфатофуа и обнаженный торс

Ледецка уже взяла «Оскар» в другой номинации, лыжник-тхэквондист из Тонги хотел дважды попасть в одну воронку, а летящий по желобу кореец в образе Тони Старка смотрелся эффектнее классики от бойцов из КНДР и инопланетных промежностей американцев. Да еще и к золоту прилетел.

Юн «Железный человек» СунбинGetty Images

Лучшие спецэффекты – корейские чирлидерши

Номинанты: Дэйв Дункан

Канадский фристайлист Дэйв Дункан напился и угнал чужой автомобиль. Получилось эффектно, но корейская полиция и МОК не оценили. А вот группа поддержки из Северной Кореи внесла новое слово в чирлидинг. Девушек вроде бы много, но впечатление, будто это один человек, а остальные – повторяющие его действия голограммы или клоны. Может, так и было?

Северокорейские чирлидершиGetty Images

Лучшая музыка – сборная России по хоккею

Другие номинанты: крикливые тренеры сборной Германии по биатлону, любимая группа Ким Чен Ына

Игроки сборной России спели национальный гимн вместе с болельщиками и заглушили музыку гимна МОК – это сильно. Получилось так, будто репетировали перед матчем с Германией. Этот жест – великолепная демонстрация отношения россиян к сомнительным решениям людей в костюмах. Красивое завершение акции «Россия в моем сердце». Оттуда флаг и гимн никто не отнимет.

Россия взяла золото в хоккее. Почему это круто и одновременно не очень

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