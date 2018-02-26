Дети 2000-х захватывают планету. Они увезли с Олимпиады-2018 в Пхёнчхане 9 медалей

Матильда Гремо (18 лет)

Медаль: серебро в слоупстайле

Разница в возрасте с самым пожилым участником дисциплины: на 11 лет младше Ким Ламарр

Фристайлистка из Швейцарии заняла второе место в слоупстайле, хотя даже не помнит, что с ней случилось за день до финала. Во время тренировки девушка упала на спину и сильно ударилась головой – эти детали она знает со слов врача сборной. В госпиталь Матильда приехала с заплаканным лицом. На повреждение и временный пробел в памяти было плевать, но возможный пропуск главного старта в карьере уничтожал морально.

Матильда ГремоGetty Images

«Я ничего не помню о той тренировке. Знаю, что на скорой меня отвезли в госпиталь, обследовали и сказали, что ничего серьезного нет. Потом голова все же побаливала, но не сильно», – рассказала Гремо после завоеванной медали. На Олимпиаде-2022 швейцарка будет главной претенденткой на золото – как минимум чемпионский характер у нее точно есть.

Хлои Ким (17 лет)

Медаль: золото в хафпайпе

Разница в возрасте с самым пожилым участником дисциплины: на 17 лет младше Келли Кларк

Молоденькая американка с южнокорейскими корнями могла взорвать еще на Олимпиаде в Сочи, но в 2014-м помешал регламент. 13-летняя Хлои была слишком мала для серьезных разборок – на Игры сноубордистов пускают только с 15. Вместо поездки в Сочи Ким отправилась в гости к родственникам в Южную Корею и переключилась на новую задачу: в 2018-м она должна всех порвать на исторической родине.

В Пхёнчхане Хлои стала одной из главных вспышек Олимпиады. Юная сноубордистка зацепила всех: от обычных зрителей до обалдевших комментаторов. Ким – олимпийская чемпионка и инстаграм-звезда, у которой 740 тысяч фолловеров, но в душе все еще ребенок: «Я катаюсь на сноуборде не ради побед, а потому что мне просто это нравится. Люди могут думать, что хотят, но для меня это в первую очередь веселье».

Редмонд Джерард (17 лет)

Медаль: золото в слоупстайле

Разница в возрасте с самым пожилым участником дисциплины: на 13 лет младше Пеэту Пийройнена

Мама Редмонда всегда хотела жить в горах, поэтому в 2007-м семейство переехало из Кливленда в крошечный Брекенридж. Новый дом Джерардов находился на высоте трех километров над уровнем моря, так что Реду практически не оставили выбора: все развлечения были связаны со снегом. Парень не слезал со сноуборда и уже в восемь выделывал недетские трюки с доской. Первыми потенциал школьника заметили братья: из подручных средств они соорудили на заднем дворе подобие трассы и начали выкладывать талантливого родственника на YouTube.

В 13 лет Ред попал в национальную сборную США и распрощался с обычной жизнью тинейджера. Учеба переместилась в режим онлайн – на первое место вышел спорт, а не поступление в университет. Выиграв финал слоупстайла, Джерард получил двойную порцию радости: он стал олимпийский чемпионом и завоевал первое золото в Пхёнчхане для американцев.

Ли Цзиньюй (17 лет)

Медаль: серебро в шорт-треке (1500 м)

Разница в возрасте с самым пожилым участником дисциплины: на 17 лет младше Джессики Смит

Показав второе время в забеге на полтора километра, Ли завоевала серебро и стала самой юной призеркой зимних Олимпийских игр в истории Китая. В финале участвовали еще две китаянки, одна из которых 26-летняя Ян Чжоу – трехкратная олимпийская чемпионка и кумир Ли.

Ли ЦзиньюйGetty Images

На пресс-конференции Цзиньюй призналась, что без поддержки Чжоу, которая финишировала восьмой, вряд ли бы зацепила медаль: «Я не была уверена, что вообще пробьюсь в финал. Но, вместо того, чтобы создавать давление, тренер поддержал меня. В то же время очень помогла мой идол Ян Чжоу, она дала мне силы».

Зои Садовски-Синнотт (16 лет)

Медаль: бронза в биг-эйре

Разница в возрасте с самым пожилым участником дисциплины: на 17 лет младше Шерил Мас

Зои родилась в Австралии, но не успела влюбиться в серфинг: когда ей было шесть, семья переехала в Новую Зеландию. Там девчонка записалась в секцию сноуборда вместе с сестрой и быстро поняла, что нашла призвание: «В 2012-м я осознала, что сноуборд это мой вид спорта. Мне так нравилось им заниматься, что я забивала на школу. Я хотела на Олимпийские игры – тогда это было просто детской мечтой».

Она все еще учится в школе, а мечта уже сбылась. Одноклассники и учителя в прямом эфире следили за событиями в Пхёнчхане и после финала поздравили Зои по скайпу. Директор школы Уэйн Босли примазывается к успеху ученицы и рассказывает в интервью местным медиа, что бронза Садовски-Синнотт – общая заслуга. Теперь за пропуски сноубордистку ругать точно не будут.

Чан Джэвон (16 лет)

Медаль: серебро в командной гонке (конькобежный спорт)

Разница в возрасте с самым пожилым участником дисциплины: на 22 года младше Шейна Доббина

Все началось стандартно: Джэвон пошел в конькобежную секцию вслед за старшим братом Джэвуном. Оба парня ломали колени, но шли к цели – домашней Олимпиаде. В итоге 18-летний Джэ-Вун прикатил 13-м в забеге на тысячу метров, а 16-летний Джэвон выхватил серебро в командной гонке.

Чан Джэ-Вон - слеваGetty Images

Медаль покорилась благодаря более опытным партнерам. Самый старший из них – двукратный олимпийский чемпион Ли Сын-Хун старше Чана почти в два раза, ему 29. «Все получилось потому, что мои партнеры очень сильны. Надеюсь, на следующей Олимпиаде я помогу команде выиграть золото», – тинейджер вошел во вкус и хочет забирать награды и дальше.

Жулия Перейра де Соуза (16 лет)

Медаль: серебро в борд-кроссе

Разница в возрасте с самым пожилым участником дисциплины: на 25 лет младше Изабель Кларк Рибейро, они спокойно могли быть мамой и дочкой

«Моей главной целью был проход в финал, потому что потом – нечего терять», – отсутствие давления помогло Жулии удивить и вклиниться на пьедестал. Француженка обошла таких успешных леди, как олимпийскую чемпионку Сочи Еву Симанкову и пятикратную чемпионку мира Линдси Джекобеллис.

«Оказаться в финале с девушками, которые намного старше и опытнее меня, – безумие. Я наблюдала за ними по телевизору еще на играх в Турине, когда мне было четыре, а теперь я выступила лучше них», – де Соуза с трудом верила в происходящее.

Нико Портеус (16 лет)

Медаль: бронза в хафпайпе

Разница в возрасте с самым пожилым участником дисциплины: на 15 лет младше Майка Риддла

18-летний Мигель Портеус не отобрался в финальные заезды, но младший брат Нико все равно внес фамилию в историю новозеландского спорта. Портеуса-младшего несколько раз вырвало перед финалом – в 16 лет бороться за медаль на Олимпиаде немного волнительно. Янгстер собрался и выдал максимум, чтобы потом поиздеваться над братом: «Между нами нет соревнования. Никогда не доходило того, чтобы мы не разговаривали друг с другом. Но пара панчей – это святое».

Потенциал Нико заметили еще два года назад. В 2016-м Портеус заключил контракт с Red Bull: школьник получил полную финансовую поддержку от могущественного бренда за размещение логотипа на его шлеме.

Алина Загитова (15 лет)

Медали: золото в одиночном катании и серебро в командном

Разница в возрасте с самым пожилым участником дисциплин: на 18 лет младше Эрика Рэдфорда

Русская фигуристка – абсолютный топ среди подростков Пхёнчхана-2018, но зимние Олимпийские игры видели чемпионок и помоложе. На Играх-1994 в Лиллехамере школьница из Южной Кореи Ким Юн-Ми взяла золото в эстафете шорт-трека. Девочке было всего 13.

Алина ЗагитоваGetty Images

Сложно найти мотивацию рвать дальше, когда получаешь статус олимпийского чемпиона в таком юном возрасте. Но для Загитовой это не проблема, она уже наметила новые ориентиры: «Есть еще чемпионаты мира, следующие сезоны. Можно сделать еще больше. Есть много титулов, которые можно выиграть». А можно сделать как та же Ким Юнми – приехать на следующую Олимпиаду и еще раз заграбастать золотую медаль.

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