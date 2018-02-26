ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Шамиль Тарпищев: «МОК может восстановить Олимпийский комитет России к 28 февраля»

Тарпищев: «МОК может восстановить Олимпийский комитет России к 28 февраля»
Eurosport

22 мин. назад

Есть хорошие новости.

Санкции с Олимпийского комитета России снимут, если оставшиеся допинг-тесты российских спортсменов с Игр в Пхёнчхане покажут отрицательный результат.

Об этом рассказал член МОК от России и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят. Ждем последних допинговых проверок, – цитирует чиновника ТАСС. – Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг».

«По моим выступлениям на сессиях МОК в начале и в конце Олимпийских игр можно судить о поддержке. Конечно, если бы не эти две допинговых истории, решение было бы другим. Но было негласное голосование о возможности восстановления ОКР в ближайшее время. То есть если допинговых скандалов не будет, то это произойдет автоматически. Несомненно, в случае восстановления мы перевернем страницу и начнем с чистого листа», – добавил Тарпищев.

  • Олимпийские игры завершились в Пхёнчхане 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых).
  • На Церемонии закрытия Игр русским спортсменам не разрешили пройти под своим флагом.

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