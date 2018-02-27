Большунов и Спицов получили по 2,5 млн рублей и двухкомнатной квартире от тюменского губернатора

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретился с российскими лыжниками Александром Большуновым и Денисом Спицовым, сообщает «Тюменская арена».

«В ситуации, когда не допустили лидеров сборной, вы повели команду за собой. Вся страна сплотилась, глядя за вашими успехами. Я благодарен вам и вашим тренерам еще и за то, что сейчас мальчишки и девчонки в Тюменской области и по всей России побегут записываться в секцию лыжных гонок», – сказал Якушев в обращении к спортсменам.

В качестве вознаграждения за выступление в Пхёнчхане Якушев подарил Большунову и Спицову по 2,5 млн рублей и вручил лыжникам ключи от двухкомнатных квартир в Тюмени.

На ОИ в Пхёнчхане Большунов и Спицов завоевали суммарно 7 медалей.

В общем медальном зачете Олимпийские атлеты из России заняли 13-е место, показав худший результат в истории.

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