ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Eurosport

Олимпийские спортсмены из России получат BMW от государства за выступление в Пхёнчхане

Олимпийские спортсмены из России получат BMW от государства за выступление в Пхёнчхане
Eurosport

44 мин. назад

Золотым медалистам полагается модель X6.

Олимпийские спортсмены из России, вернувшиеся с Игр в Пхёнчхане, 28 февраля приедут в Кремль за государственными наградами.

Каждому из медалистов будет вручен автомобиль BMW: обладателям золота подарят X6, серебра – X5, бронзы – X4, сообщает «Говорит Москва». Хоккеисты, победившие в финале Олимпиады сборную Германии (4:3), также получат по отдельной машине.

Сегодня на Красной площади был замечен ряд подарков для спортсменов.

  • Россия завоевала два золота в Пхёнчхане – в фигурном катании и в хоккее.
  • В общем медальном зачете Россия заняла 13-е место, показав худший результат в истории.

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