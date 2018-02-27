Eurosport
Олимпийские спортсмены из России получат BMW от государства за выступление в Пхёнчхане
Золотым медалистам полагается модель X6.
Олимпийские спортсмены из России, вернувшиеся с Игр в Пхёнчхане, 28 февраля приедут в Кремль за государственными наградами.
Каждому из медалистов будет вручен автомобиль BMW: обладателям золота подарят X6, серебра – X5, бронзы – X4, сообщает «Говорит Москва». Хоккеисты, победившие в финале Олимпиады сборную Германии (4:3), также получат по отдельной машине.
Сегодня на Красной площади был замечен ряд подарков для спортсменов.
- Россия завоевала два золота в Пхёнчхане – в фигурном катании и в хоккее.
- В общем медальном зачете Россия заняла 13-е место, показав худший результат в истории.
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