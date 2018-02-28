«Р-Спорт»: МОК снял временную дисквалификацию с ОКР

Международный олимпийский комитет восстановил членство ОКР в организации, которое было приостановлено 5 декабря 2017-го за два месяца до старта зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

Исполком МОК 5 декабря временно отстранил ОКР. Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхёнчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) и выступали под олимпийским флагом.

Решение было принято на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ допинговой системы найдено не было. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

Российские олимпийцы на Играх-2018 завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

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