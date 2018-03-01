ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт: «Кукловод Бах похоронил крупнейший допинговый скандал в истории»

Немецкий журналист Зеппельт: «Кукловод Бах похоронил крупнейший допинговый скандал в истории»
Eurosport

1 час назад

На западе не понимают логики МОК.

Журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал решение МОК о восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

«Миссия выполнена. МОК восстановил членство ОКР, словно ничего не произошло, – негодует Хайо в твиттере. – Было ясно с самого начала, что кукловод Бах, прикрывающийся благими намерениями, похоронит один из крупнейших допинговых скандалов в истории».

25 февраля МОК официально подтвердил восстановление в правах Олимпийского комитета России.

  • В декабре 2017-го МОК лишил ОКР членства в организации и не допустил российскую сборную до Олимпиады.
  • К Играм в Пхёнчхане допустили чистых спортсменов из России, выступивших под нейтральным флагом.
  • В Корее запрещенные препараты были обнаружены в крови керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.

Фейсбук очень спортивен и приятен

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