89% болельщиков довольны выступлением России на Олимпиаде в Пхёнчхане

89% россиян довольны результатами Олимпиады в Пхёнчхане. 27% из них назвали выступление российских спортсменов отличным, 62% – успешным. Об этом сообщает официальный сайт ВЦИОМ.

Гордость и восхищение у россиян вызвали золотые и серебряные медалисты от России – фигуристки Евгения Медведева (37%) и Алина Загитова (27%), а также хоккейная сборная (33%).

«Россияне приятно удивлены и довольны результатами Олимпийских игр в Пхёнчхане. Чем больше оказывается внешнеполитическое давление на нашу страну, тем более ценны победы наших соотечественников», – отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Суммарно атлеты из России завоевали на ОИ 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

По золотым наградам ОИ в Пхёнчхане стали худшими в истории российской сборной.

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