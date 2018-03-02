ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Getty Images

89% болельщиков довольны выступлением России на Олимпиаде в Пхёнчхане

89% болельщиков довольны выступлением России на Олимпиаде
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

И это несмотря на катастрофическое количество золотых медалей.

89% россиян довольны результатами Олимпиады в Пхёнчхане. 27% из них назвали выступление российских спортсменов отличным, 62% – успешным. Об этом сообщает официальный сайт ВЦИОМ.

Гордость и восхищение у россиян вызвали золотые и серебряные медалисты от России – фигуристки Евгения Медведева (37%) и Алина Загитова (27%), а также хоккейная сборная (33%).

«Россияне приятно удивлены и довольны результатами Олимпийских игр в Пхёнчхане. Чем больше оказывается внешнеполитическое давление на нашу страну, тем более ценны победы наших соотечественников», – отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

  • Суммарно атлеты из России завоевали на ОИ 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
  • По золотым наградам ОИ в Пхёнчхане стали худшими в истории российской сборной.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Последние видео
Олимпийские игры
Деньги Олимпиады. На чем корейцы подняли кэш в Пхёнчхане
Олимпийские игры
Все медали последнего дня ОИ в Пхёнчхане
Лыжные гонки
Особое мнение. Курдюков об успехах русских лыжников в Пхёнчхане
Олимпийские игры
Все медали 15-го дня Олимпиады-2018
Биатлон
Особое мнение. Сергей Курдюков об олимпийском биатлоне
Смотрите сейчас
Олимпийские игры
ДЕНЬГИ ОЛИМПИАДЫ. НА ЧЕМ КОРЕЙЦЫ ПОДНЯЛИ КЭШ В ПХЁНЧХАНЕ
Популярные видео
Олимпийские игры
Все медали последнего дня ОИ в Пхёнчхане
Лыжные гонки
Особое мнение. Курдюков об успехах русских лыжников в Пхёнчхане
Возможно, вам это понравится
Последние видео
Олимпийские игры
Деньги Олимпиады. На чем корейцы подняли кэш в Пхёнчхане
Деньги Олимпиады. На чем корейцы подняли кэш в Пхёнчхан...
Олимпийские игры
Все медали последнего дня ОИ в Пхёнчхане
Все медали последнего дня ОИ в Пхёнчхане
Лыжные гонки
Особое мнение. Курдюков об успехах русских лыжников в Пхёнчхане
Особое мнение. Курдюков об успехах русских лыжников в П...