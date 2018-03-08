TV2: Норвегия получила 3 терапевтических исключения на Играх в Сочи и Рио

Глава медицинской службы Олимпийского комитета Норвегии Мона Кьельдсберг предоставила общие детали использования норвежцами терапевтических исключений (TUE).

«Норвегия запросила одно TUE перед Олимпиадой-2016 в Рио. Перед Играми в Сочи мы просили о двух TUE.

Мы можем предоставить лишь общую информацию. Мы не можем назвать спортсменов или вид спорта. Три заявки на TUE на Игры в Рио и Сочи были одобрены МОК. Дальнейшей информации мы не дать не можем», – сказала Кьельдсберг TV2.

Во время Игр-2018 в Пхёнчхане НОК Норвегии пообещал открыть доступ к информации о TUE спортсменов.

В Пхёнчхане Норвегия побила рекорд зимних Олимпиад по медалям (39) и повторил рекорд по золоту (14).

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