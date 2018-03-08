ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

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TV2: Норвегия получила 3 терапевтических исключения на Играх в Сочи и Рио

TV2: Норвегия получила 3 терапевтических исключения на Играх в Сочи и Рио
Eurosport

1 час назад

Откуда тогда 6000 доз препаратов от астмы?

Глава медицинской службы Олимпийского комитета Норвегии Мона Кьельдсберг предоставила общие детали использования норвежцами терапевтических исключений (TUE).

«Норвегия запросила одно TUE перед Олимпиадой-2016 в Рио. Перед Играми в Сочи мы просили о двух TUE.

Мы можем предоставить лишь общую информацию. Мы не можем назвать спортсменов или вид спорта. Три заявки на TUE на Игры в Рио и Сочи были одобрены МОК. Дальнейшей информации мы не дать не можем», – сказала Кьельдсберг TV2.

  • Во время Игр-2018 в Пхёнчхане НОК Норвегии пообещал открыть доступ к информации о TUE спортсменов.
  • В Пхёнчхане Норвегия побила рекорд зимних Олимпиад по медалям (39) и повторил рекорд по золоту (14).

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