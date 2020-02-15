Россия потеряла первое место в медальном зачете Сочи-2014 после дисквалификации Устюгова

Россия в очередной раз лишилась лидерства в неофициальном медальном зачете зимней Олимпиады 2014 года, которая проходила в Сочи.

После дисквалификации Евгения Устюгова российские биатлонисты потеряли золотую медаль эстафеты. У России осталось 10 медалей высшей пробы, 10 серебряных и 5 бронзовых. Медальный зачет возглавила Норвегия (11-5-11), второй идет Канада (10-10-15). Россия опустилась на третью строчку.

IBU официально подтвердил информацию о дисквалификации закончившего карьеру Устюгова, он отстранен на два года.

Вместе с ним золота лишились Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Устюгова обвинили в допинге. Он подал иск и еще может спасти себе и Шипулину золото Сочи

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