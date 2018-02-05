Scanpix

Олимпийский комитет Германии – о недопуске россиян: «Это хороший сигнал для равноправия»

Олимпийский комитет Германии – о недопуске россиян: «Это хороший сигнал для равноправия»
Eurosport

24 ч. назад

Мелочное заявление немецких спортивных чиновников.

Национальный олимпийский комитет Германии обрадовался, что МОК не допустил 15 оправданных CAS россиян до Олимпийских игр-2018.

Глава немецкой делегации в Пхёнчхане Дирк Шиммельпфенниг доволен, что у МОК есть свое мнение. «Это хорошие новости. Радует, что МОК не пригласил их, вопреки решению CAS. У МОК свое мнение о том, что эти атлеты – участники допинговой системы в России», – сказал чиновник.

«Это хороший и важный сигнал о равных возможностях всех спортсменов и атлетов, а также последовательной международной борьбы с допингом», – дополнили комментарий в НОК Германии.

  • МОК не пригласил на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом.
  • Решение принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
1 656 просмотровВчера в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
20 780 просмотровВчера в 06:57
А еще вам может понравиться