Олимпийский комитет Германии – о недопуске россиян: «Это хороший сигнал для равноправия»

Национальный олимпийский комитет Германии обрадовался, что МОК не допустил 15 оправданных CAS россиян до Олимпийских игр-2018.

Глава немецкой делегации в Пхёнчхане Дирк Шиммельпфенниг доволен, что у МОК есть свое мнение. «Это хорошие новости. Радует, что МОК не пригласил их, вопреки решению CAS. У МОК свое мнение о том, что эти атлеты – участники допинговой системы в России», – сказал чиновник.

«Это хороший и важный сигнал о равных возможностях всех спортсменов и атлетов, а также последовательной международной борьбы с допингом», – дополнили комментарий в НОК Германии.

МОК не пригласил на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом.

Решение принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.

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