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«Единственный допинг – поддержка и любовь». Недовольные русские фанаты устроли шоу перед офисом ВАДА

«Единственный допинг – поддержка и любовь». Недовольные русские фанаты устроли шоу перед офисом ВАДА
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Ночью в Монреале светло, как днем.

Фанаты сборной России, недовольные допинговым скандалом, оставившим десятки атлетов из России без двух Олимпиадах подряд провели акцию перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства в Монреале.

«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК.

Единственный допинг российской Олимпийской сборной – это поддержка и любовь русских людей», – такой месседж преподнесли чиновникам болельщики.

  • Глава МОК Томас Бах ранее сказал, что суд неправильно руководствовался нормами обычного уголовного права, трактующего сомнения в пользу обвиняемого и не учел более широкой картины.
  • Владимир Путин извинился перед олимпийцами из России за то, что не защитил их от давления МОК и ВАДА.

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