Eurosport
«Единственный допинг – поддержка и любовь». Недовольные русские фанаты устроли шоу перед офисом ВАДА
Ночью в Монреале светло, как днем.
Фанаты сборной России, недовольные допинговым скандалом, оставившим десятки атлетов из России без двух Олимпиадах подряд провели акцию перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства в Монреале.
«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК.
Единственный допинг российской Олимпийской сборной – это поддержка и любовь русских людей», – такой месседж преподнесли чиновникам болельщики.
- Глава МОК Томас Бах ранее сказал, что суд неправильно руководствовался нормами обычного уголовного права, трактующего сомнения в пользу обвиняемого и не учел более широкой картины.
- Владимир Путин извинился перед олимпийцами из России за то, что не защитил их от давления МОК и ВАДА.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте