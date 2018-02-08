«Единственный допинг – поддержка и любовь». Недовольные русские фанаты устроли шоу перед офисом ВАДА

Фанаты сборной России, недовольные допинговым скандалом, оставившим десятки атлетов из России без двух Олимпиадах подряд провели акцию перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства в Монреале.

«Мы, болельщики российской Олимпийской сборной, возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК.

Единственный допинг российской Олимпийской сборной – это поддержка и любовь русских людей», – такой месседж преподнесли чиновникам болельщики.

Глава МОК Томас Бах ранее сказал, что суд неправильно руководствовался нормами обычного уголовного права, трактующего сомнения в пользу обвиняемого и не учел более широкой картины.

Владимир Путин извинился перед олимпийцами из России за то, что не защитил их от давления МОК и ВАДА.

Подписывайся на наш канал в телеграме