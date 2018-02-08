CAS не рассмотрит апелляции шестерых спортсменов из России

Спортивный арбитражный суд не рассмотрит дела шестерых спортсменов из России, которых не допустили на Олимпийские игры в Пхенчхане из-за обвинений в употреблении допинга в прошлом.

CAS мотивировал отказ тем, что у не обладает полномочиями для рассмотрения этих апелляций.

Шесть человек, подававшие жалобы, – биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, а также Татьяна Бородулина (шорт-трек) – пропустят Олимпиаду в Пхенчхане.

Вместе с апелляциями спортсменов попали под отказ жалобы врачей, тренеров и вспомогательного персонала сборной России: Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгении Жуковой, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца, говорится на сайте CAS.

Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал их пожизненное отстранение от участия в ОИ за нарушение антидопинговых правил.

МОК отрицает, что решение CAS позволит российским спортсменам принять участие в Играх.

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