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CAS не рассмотрит апелляции шестерых спортсменов из России

CAS не рассмотрит апелляции шестерых спортсменов из России
Eurosport

19 мин. назад

Рассмотрение данных дел вне юрисдикции Суда.

Спортивный арбитражный суд не рассмотрит дела шестерых спортсменов из России, которых не допустили на Олимпийские игры в Пхенчхане из-за обвинений в употреблении допинга в прошлом.

CAS мотивировал отказ тем, что у не обладает полномочиями для рассмотрения этих апелляций.

Шесть человек, подававшие жалобы, – биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, а также Татьяна Бородулина (шорт-трек) – пропустят Олимпиаду в Пхенчхане.

Вместе с апелляциями спортсменов попали под отказ жалобы врачей, тренеров и вспомогательного персонала сборной России: Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгении Жуковой, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца, говорится на сайте CAS.

  • Ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал их пожизненное отстранение от участия в ОИ за нарушение антидопинговых правил.
  • МОК отрицает, что решение CAS позволит российским спортсменам принять участие в Играх.

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