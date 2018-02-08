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«Р-Спорт»: атлеты из России смогут носить шапки с триколором, если купят их в официальном магазине

«Р-Спорт»: атлеты из России смогут носить шапки с триколором, если купят их в официальном магазине
Eurosport

16 ч. назад

Для патриотов нашлась платная лазейка.

Спортсмены из России на Олимпиаде в Пхенчхане могут носить шапки с русским триколором, если купят их в официальном магазине Олимпиады-2018, сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник.

Товар никак не связан с Россией, кроме расцветки, и называется «Пхёнчхан-2018».

Официально спортсменам не запрещали носить эти шапки. Это значит, что российские спортсмены могут надевать их на олимпийских объектах.

  • Акт патриотизма стоит 18 000 вон или 950 рублей.
  • По решению МОК в экипировке атлетов из России запрещены любые символы национальной идентификации.

Комиссия МОК отказала 15 оправданным россиянам в допуске на Олимпиаду-2018

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