«Р-Спорт»: атлеты из России смогут носить шапки с триколором, если купят их в официальном магазине

Спортсмены из России на Олимпиаде в Пхенчхане могут носить шапки с русским триколором, если купят их в официальном магазине Олимпиады-2018, сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник.

Товар никак не связан с Россией, кроме расцветки, и называется «Пхёнчхан-2018».

Официально спортсменам не запрещали носить эти шапки. Это значит, что российские спортсмены могут надевать их на олимпийских объектах.

Акт патриотизма стоит 18 000 вон или 950 рублей.

По решению МОК в экипировке атлетов из России запрещены любые символы национальной идентификации.

Комиссия МОК отказала 15 оправданным россиянам в допуске на Олимпиаду-2018