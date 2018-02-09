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Павел Грудинин: «Хоккеистам контракты в НХЛ дороже сборной»

Грудинин: «Хоккеистам контракты в НХЛ дороже сборной»
Eurosport

8 ч. назад

Кандидат в президенты РФ прошелся по российским хоккеистам, не поехавшим на Олимпиаду.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин высказался о российских хоккеистах, которые не поехали на зимнюю Олимпиаду-2018 из-за требований НХЛ.

«Значит, контракты в НХЛ им дороже. И при этом они говорят, что патриоты и входят в команду нынешнего президента.

Тогда они должны приехать и играть за сборную. Ты ж патриот», – заявил Грудинин.

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