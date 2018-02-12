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«Путин извинился, а Мутко даже мяу не сказал». Тарасова – о ситуации с недопуском спортсменов на ОИ

«Путин извинился, а Мутко даже мяу не сказал». Тарасова – о ситуации с недопуском спортсменов на ОИ
Eurosport

1 час назад

Заслуженный тренер РФ прошлась по бывшему министру спорта.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова раскритиковала экс-министра спорта страны Виталия Мутко за то, что он не извинился перед российскими спортсменами, которых не допустили до Игр в Пхёнчхане.

«С нами поступили очень жестко. Чужие. Но свои тоже. Потому что не защитили. Даже Путин извинился перед спортсменами. Только умный, сильный человек способен извиниться. А вот министр спорта Мутко, при котором все случилось, даже «мяу» не сказал.

Это не Путин должен был извиняться, а Мутко. Ему доверили такую колоссальную позицию, а он ее провалил», – сказала Тарасова.

  • В медальном зачете Россия делит 10-11 место с Чехией (1 серебро, 1 бронза).
  • Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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