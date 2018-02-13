Три бронзы России и травма Трихичева. Самое важное о четвертом дне Олимпиады-2018

Событие дня

Россия завоевала три медали за сутки, но самая неожиданная – в керлинге. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий взяли бронзу в дабл-миксте. В матче за третье место супружеская пара из России победила норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена (8:4).

В 2006 году, когда Брызгалова начала заниматься керлингом, она не задумывалась о таком успехе: «Меня взяли в этот вид спорта по объявлению. Пришла на каток, увидела информацию о записи в группу, мама позвонила и записала меня. Когда я только начинала, было стыдно бегать со шваброй. Спустя время все изменилось. Ко мне пришли успехи, но помню то время, когда я не думала, что смогу когда-нибудь оказаться на чемпионате мира, не то что на Олимпийских играх».

Фейл дня

Павел ТрихичевGetty Images

Золото в комбинации взял австрийский горнолыжник Марсель Хиршер. Он показал 12-е время в скоростном спуске, но был быстрее всех в слаломе. С результатом 2.06,52 минуты Хиршер забрал первое место.

Цитата дня

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе – о работе Григория Родченкова: «Я думаю, что Родченкова давно завербовали, еще когда он работал в Канаде. Одному человеку такой план не придумать. Якобы он даже много лет вел дневники. Вся эта история – большой провал ФСБ.

Никто на себе не проверял, что будет, если смешать эти наркотики с алкоголем [коктейль «Дюшес»] и как это подействует на спортсмена. Гриша совсем заврался. Сначала говорил, что коктейль надо пить, потом, мол, просто полоскать рот. И почему для мужчин виски, а для женщин – мартини? У человека буйная фантазия».

ОАР

Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий взяли бронзу и принесли России первую олимпийскую медаль в истории этого вида спорта.

Российский сноубордист Никита Автанеев стал 20-м в квалификации у сноубордистов в хафпайпе. Спортсмен показал результат в 63,25 балла и не вышел в финал.

Горнолыжник Павел Трихичев упал во время комбинации и не добрался до розыгрыша наград.

Шорт-трекистка Софья Просвирнова дошла до полуфинала на дистанции 500 м, показав результат 43,376 секунды.

Софья ПросвирноваGetty Images

Шорт-трекисты Александр Шульгинов и Павел Ситников не прошли в четвертьфинал соревнований на 1500 метров. Ситников столкнулся в ходе забега с соперником и был дисквалифицирован за блокировку.

Юлия Белорукова взяла бронзу в женском лыжном спринте, Наталья Непряева пришла к финишу четвертой с отставанием +9,14 от лидера.

Лыжник Александр Большунов, как и Белорукова, взял бронзу, проиграв на фотофинише итальянцу Федерико Пеллегрино.

Конькобежец Сергей Трофимов пришел к финишу 18-м на дистанции 1500 м. Отставание от лидера – +2,68.

Фото дня

Анастасия Брызгалова и Александр КрушельницкийGetty Images

Инстаграм дня

Медали

Американка Хлоя Ким принесла своей сборной золотую медаль в хафпайпе. Серебро – у Лю Цзяю из Китая, бронза – у американки Ариэль Голд.

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер взял золото в комбинации. Серебро и бронзу забрали французы – Алексис Пинтюро и Виктор Муффа-Жеанде.

Шведка Стина Нильссон взяла олимпийское золото в лыжном спринте, ее результат – 3.03, 84. Вторая – норвежка Майкен Фалла, третья – россиянка Юлия Белорукова.

Итальянка Арианна Фонтана завоевала золото в шорт-треке на дистанции 500 м, показав результат 42,569. Второй показатель у голландки Яры ван Керкхоф – 43,256, третий – у канадки Ким Бутен (43,881).

Арианна ФонтанаGetty Images

Голландский конькобежец Кьелд Нёйс выиграл золото на дистанции 1500 м. В тройке призеров к нему примкнули его соотечественник Патрик Руст и Мин Сок Ким из Южной Кореи.v

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал первым в спринте классическим стиле. Серебро – у итальянца Федерико Пеллегрино, бронза – у россиянина Александра Большунова.

Натали Гайзенбергер принесла Германии золото в сноуборде, опередив соотечественницу Дайану Айтбергер. Тройку призеров замкнула канадка Алекс Хоф.

Серебро фигуристов и пролет ОАР мимо финала в керлинге. Самое важное о третьем дне Олимпиады

Все-все-все главные истории в вашем телеграме