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Елена Исинбаева во второй раз стала мамой

Исинбаева во второй раз стала мамой
Eurosport

42 мин. назад

Пополнение в семье легендарной спортсменки.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева родила мальчика. 35-летняя рекордсменка мира стала мамой во второй раз.

Семья Исинбаевой и российского копьеметателя Никиты Петинова уже воспитывает трехлетнюю дочь Еву, сообщает RusAthletics.

  • Имя ребенка Исинбаева объявит позже.
  • Титулованная легкоатлетка завершила спортивную карьеру в 2016 году.
  • Исинбаева в числе прочих российских легкоатлетов не была допущена до Олимпийских игр 2016 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на волне допингового скандала, ранее разразившегося вокруг сборной России.

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