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Елена Исинбаева во второй раз стала мамой
Пополнение в семье легендарной спортсменки.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева родила мальчика. 35-летняя рекордсменка мира стала мамой во второй раз.
Семья Исинбаевой и российского копьеметателя Никиты Петинова уже воспитывает трехлетнюю дочь Еву, сообщает RusAthletics.
- Имя ребенка Исинбаева объявит позже.
- Титулованная легкоатлетка завершила спортивную карьеру в 2016 году.
- Исинбаева в числе прочих российских легкоатлетов не была допущена до Олимпийских игр 2016 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) на волне допингового скандала, ранее разразившегося вокруг сборной России.
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