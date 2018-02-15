Безмедалье российских фигуристов и перелом Олюнина. Самое важное о шестом дне Олимпиады

Событие дня

Наибольшее число бутылок шампанского 15 февраля будет открыто в Швеции. Скандинавы будут праздновать золото в биатлоне, которое добыла малоизвестная 22-летняя девушка из Питео Ханна Эберг. Рыжая милашка занимает 58-е место в Кубке мира, а ее лучшим достижением было седьмое место в сезоне-2016/17. Но чудеса случаются: Эберг закрыла все 20 мишеней и убедительно прошла 15 километров дистанции.

Ханна ОбергGetty Images

Как ни пыталась Анастасия Кузьмина достать Ханну, она не смогла. Помешали два промаха.

Фейл дня

Российский сноубордист Николай Олюнин мог рассчитывать на медаль в борд-кроссе – по итогам четвертьфиналов он показал лучший результат. Но в предпоследнем заезде с ним случилась беда: спортсмен неудачно преодолел один из барьеров, упал и сломал ногу.

«Олюнину предстоит перенести операцию. Сейчас он в госпитале, где она и будет проведена. После этого он в скором времени отправится в Россию для реабилитации», – рассказал тренер сборной России Артур Злобин.

Цитата дня

«Это молодость и последний стартовый номер. Не сложилось все, что около фигурного катания. Второе место, медалька совсем близко. И тут они выходят последними после невероятных баллов, которые выставлялись канадцам, китайцам и паре из Германии. Хочешь – не хочешь, в зале воздух скрипел от напряжения. Последняя разминка – это битва титанов. Вот и не получилось», – двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал четвертое место Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

ОАР

Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева снова не впечатлили. На этот раз в индивидуальной гонке на 15 километров. Акимова до последнего рубежа могла рассчитывать на место в топ-10, но промазала и пришла 15-й. Кайшева смазала первую стойку (2 промаха) и заняла лишь 25-е место.

Антон Бабиков и Матвей Елисеев не вошли в топ-10 в индивидиальной гонке. Ближе к лидерам оказался биатлонист из Уфы: Бабиков допустил один промах, но проиграл лидерам ногами. Антон лишь 16-й, Елисеев с тремя неточными выстрелами – 28-й.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов шли вторыми после короткой программы и рассчитывали на медаль, но падение в произвольной программе спутало планы. Судьи сбросили российской паре несколько баллов, которых хватило лишь для того, чтобы стать четвертыми. Наталья Забияко и Александр Энберт заняли седьмое место, Кристина Астахова и Алексей Рогонов – 12-е.

Николай Алюнин показал четвертый результат в сноуборд-кроссе (отставание от лидера – 0,64). Россиянин Даниил Дильман занял 31-е место. Отметим, что Алюнин во время соревнований сломал ногу и не смог выйти на старт малого финала.

В эстафете по санному спорту четверка россиян Екатерина Батурина/РоманРепилов/Александр Денисев/Владислав Антонов показала низкий седьмой результат.

Горнолыжница Анастасия Силантьева стала 30-й в женском гигантском слаломе и прокомментировала свое выступление следующим образом: «Я старалась, боролась. Мне кажется, что результат средний. Задачей на Олимпиаде было показать свой максимум. Хочется попытаться успокоиться, но все равно я не могу сказать, что поборола свое волнение».

В женской индивидуальной лыжной гонке на 10 км россиянки тоже остались без медалей: Анастасия Седова пришла к финишу 8-й, Анна Нечаевская – 10-й, а Алиса Жамбалова – 17-й.

Фото дня

Евгения Тарасова и Владимир МорозовGetty Images

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