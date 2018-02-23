Родченков дал интервью BBC в маске и очках. Он заявил, что флаг для России на ОИ – худшее решение

Информатор ВАДА Григорий Родченков убежден, что МОК должен запретить российским спортсменам идти на церемонии закрытия Олимпиады с флагом России.

«Это самый важный момент в истории Международного олимпийского комитета. Он должен показать, насколько МОК тверд в борьбе с допингом. Если разрешат флаг, то это будет худшим решением. Тогда Олимпиада умрет», – заявил Родченков в интервью BBC.

На съемках британского телеканала Григорий предстал в новом образе – в закрытой маске и очках. Ученый боится за жизнь.

В конце прошлого года Родченков перенес пластическую операцию: теперь он без усов, с крашеными волосами и новыми губами.

Церемония закрытия Игр-2018 пройдет 25 февраля.

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