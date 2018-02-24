Other Agency

«Оставшись в России, я попал бы могилу». Родченков боится за жизнь и щеголяет по эфирам в балаклаве

«Оставшись в России, я попал бы могилу». Родченков боится за жизнь и щеголяет по эфирам в балаклаве
Eurosport

1 час назадОбновлено 28 мин. назад

Новый образ информатора ВАДА.

Экс-директор российского антидопингового центра и информатор ВАДА Григорий Родченков появился в эфире BBC в балаклаве и темных очках. Причина – в потенциальной угрозе от российских спецслужб.

«Если бы я остался в России, то был бы в могиле. Меня бы убрали. У меня нет дороги назад, моей жизни угрожает большая опасность. Они бы нашли способ избавиться от меня – например, закинули бы в психиатрическую клинику.

МОК и Олимпийские игры находятся в глубочайшем кризисе. Необходимы реформы. Нужно сделать несколько вещей, в первую очередь – увеличить финансирование борьбы с допингом.

Допинг-контроль должен стать независимым – его надо передать из власти федераций в руки ВАДА. Но многие страны и национальные антидопинговые агентства просто не заинтересованы в том, чтобы ловить всех лидеров, которые принимают запрещенные препараты», – приводит слова Родченкова сайт BBC.

  • Сборная России выступает на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом из-за проблем с допингом.
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Особое мнение. Сергей Курдюков об олимпийском биатлоне

01:48
Популярные видео
Все медали 14-го дня Олимпиады-2018
3 331 просмотров17 ч
Овечкин очень старался и сделал ассист, но «Вашингтон» все равно слил «Флориде»
1 041 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться