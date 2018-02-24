Other Agency
«Оставшись в России, я попал бы могилу». Родченков боится за жизнь и щеголяет по эфирам в балаклаве
Новый образ информатора ВАДА.
Экс-директор российского антидопингового центра и информатор ВАДА Григорий Родченков появился в эфире BBC в балаклаве и темных очках. Причина – в потенциальной угрозе от российских спецслужб.
«Если бы я остался в России, то был бы в могиле. Меня бы убрали. У меня нет дороги назад, моей жизни угрожает большая опасность. Они бы нашли способ избавиться от меня – например, закинули бы в психиатрическую клинику.
МОК и Олимпийские игры находятся в глубочайшем кризисе. Необходимы реформы. Нужно сделать несколько вещей, в первую очередь – увеличить финансирование борьбы с допингом.
Допинг-контроль должен стать независимым – его надо передать из власти федераций в руки ВАДА. Но многие страны и национальные антидопинговые агентства просто не заинтересованы в том, чтобы ловить всех лидеров, которые принимают запрещенные препараты», – приводит слова Родченкова сайт BBC.
- Сборная России выступает на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом из-за проблем с допингом.
- ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме