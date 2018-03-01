Американец из России, который взял 3 медали на Олимпиаде и установил вечный рекорд

В первой половине прошлого века в программу летних и зимних Игр входили очень странные дисциплины. Например, за медали на Олимпиадах сражались спортсмены, перетягивавшие канат и метавшие булаву. В 1928-м на один цикл появился скийоринг – зимний вид спорта, в котором человека на лыжах тащила лошадь или собака. На Играх рубились в сольном синхронном плавании, подъеме по веревке, баскской пелоте и прыжках в воздух с места.

Основатель МОК Пьер де Кубертен пошел еще дальше и на Играх-1912 в Стокгольме реализовал мечту объединить искусство и спорт – медали разыгрывались и в спортивных дисциплинах, и в художественных конкурсах. До 1948 года олимпийцы сражались в пяти категориях: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Де Кубертен так воодушевился, что выступил в дисциплине литература под псевдонимом Джордж Хохрод и взял золото за «Оду спорту». Два атлета выиграли медали в спорте и искусстве, и только американец Уолтер Уайнэнс установил вечный рекорд – он проделал это в рамках одной Олимпиады.

Пьер де КубертенFrom Official Website

Уолтер родился в Санкт-Петербурге в 1852-м в семье американцев, которые 12 лет руководили строительством Николаевской железной дороги между Петербургом и Москвой протяженностью 645 км. Янки любил русскую культуру, посещал театры, выставки и читал классиков. Уайнэнс прожил в России до 18 лет, принял американское гражданство и переехал в Лондон. Родители оставили ему солидное состояние, позволившее никогда не работать – мужчина был настолько богат, что рассмеялся, когда узнал о непризнании большевиками его ценных бумаг Российской империи.

С детства Уолтер увлекался лошадьми, которых разводил в огромном поместье в Шотландии, и стрельбой. Уайнэнс – семикратный победитель чемпионата Великобритании по скачкам и 12-кратный по стрельбе из револьвера. В 1900-м страстный охотник получил специальную награду на выставке в Вене за экспозицию из 60 голов убитых оленей и диких кабанов – всего он подстрелил более двух тысяч животных.

Американец сравнивал себя с голландским прадедушкой герцогом Госвином де Уайнэнсом, который был главным советником душевнобольного короля Франции Карла VI и имел большое влияние на монарха. В конце жизни Карл не узнавал никого из родных, царапался, бил посуду и приходил в себя только после разговора с Госвином. «Близкие советовали мне заняться бизнесом, но я сразу понял, что выше этого. Я рожден, чтобы служить искусству», – идентифицировал себя Уолтер. Он написал 10 книг, посвященных лошадям, скульптуре, архитектуре и литературе.

Уайнэнс мечтал об Олимпиаде, но его тяготили длительные путешествия и расставание с любимыми рысаками. В 1908-м все совпало – Игры прошли в Лондоне, и 56-летний Уолтер выиграл золото в стрельбе двойными выстрелами по подвижному щиту в форме бегущего оленя. Через четыре года он отправился в Швецию и взял серебро в другой дисциплине – стрельбе по мишени одиночными выстрелами в паре. В Стокгольм американец привез бронзовую скульптуру «Американский рысак», и выиграл золотую медаль – произведение искусства он пожертвовал шведскому олимпийскому комитету.

Кроме Уолтера в спорте и искусстве преуспел венгерский пловец Альфред Хаджос, выигравший две золотые медали в Афинах в 1896 году и взявший спустя почти 30 лет серебро в архитектуре за проект стадиона в Будапеште. Достижение Уолтера более весомо, потому что он установил его в рамках одной Олимпиады.

На Играх в Пхёнчхане первой женщиной, завоевавшей медали на одной Олимпиаде в двух разных видах спорта, стала Эстер Ледецка. Дочь известного в Чехии музыканта забрала золото в сноуборде и горнолыжном супергиганте. Учитывая ее креативность – на пресс-конференцию девушка пришла в очках для сноуборда – Эстер могла выиграть медаль и в искусстве, но сегодня МОК проводит на Играх художественные конкурсы, в которых награды заменили денежными призами.

Уолтер УайнэнсEurosport

Уайнэнс вел активный образ жизни до последних дней. В 67 лет, за год до смерти, он впервые приехал в США и представил несколько жеребцов на Национальной выставке лошадей в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Поездка за океан отразилась на здоровье трехкратного олимпийского чемпиона, но он не прилип к дивану. Летом 1920-го Уолтер победил на чемпионате Англии в скачках на повозках – в конце гонки у него остановилось сердце, и лошадь принесла мертвого Уайнэнса к финишу первым. Красиво умереть – тоже настоящее искусство.

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