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На продажу выставили первый автомобиль из полученных российскими спортсменами за участие в ОИ-2018

На продажу выставили первый автомобиль из полученных российскими спортсменами за участие в ОИ-2018
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

Чья это машина, неизвестно.

На сайте Avito появилось объявление о продаже автомобиля марки BMW X4. В описании товара говорится, что машина получена владельцем за медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«На авто олимпийская символика «Команда России 2018»: на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики», – добавил автор объявления, указав цену – 4 млн рублей.

Кто именно из российских спортсменов продает авто, неизвестно – предложение размещено под именем «Александр Петров». Такого спортсмена среди российских медалистов в Пхёнчхане не было.

  • Автомобиль принадлежит предположительно фигуристке Екатерине Бобровой.
  • Всего на ОИ россияне выиграли 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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