Фильм с Георгием Родченковым о допинге в российском спорте взял «Оскар»

Лента «Икар» (Icarus) о допинге в российском спорте удостоена премии «Оскар».

Режиссером фильма стал британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, а главным действующим лицом – бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который руководил ей до ноября 2015 года, а после отставки выехал за пределы РФ и сотрудничал с комиссией Всемирного антидопингового агентства.

На победу в данной категории претендовали также ленты «Счеты» (Abacus: Small Enough to Jail) Стива Джеймса об эмигрантах из Китая, «Лица, деревни» (Visages, Places) Ангес Варды о французских окраинах, «Последние люди в Алеппо» (Last Men in Aleppo) Феруза Файяда о войне в Сирии, а также «Стронг-Айленд» (Strong Island) режиссера Янса Форда об убийстве темнокожего и последующем судебном процессе.

Ранее «Оскар» получил мультик Коби Брайанта.

МОК, основываясь на показаниях Родченкова, дисквалифицировал десятки спортсменов из России.

Российские спортсмены выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом.

Лучший спортивный телеграм