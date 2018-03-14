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Казахстан не будет претендовать на Игры-2026, но хочет принять соревнования в 2030 году

Казахстан не будет претендовать на Игры-2026, но хочет принять соревнования в 2030 году
Eurosport

3 ч. назад

Возможно, мы увидим еще одну Олимпиаду на территории бывшего СССР.

Казахстан не будет подавать заявку на проведение Зимних олимпийских игр 2026 года.

«От лица президента Национального олимпийского комитета Республики Казахстан заявляю, что страна не будет претендовать на проведение Олимпиады 2026 года», – цитирует Inside The Games Андрея Крюкова.

  • Напомним, что Алматы были близки к тому, чтобы принять ОИ-2022, но уступили 4 голоса Пекину (40:44).
  • Зимняя Олимпиада-2018 прошла в южнокорейском Пхёнчхане.

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