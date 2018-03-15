Getty Images

Глава Bosco: «Родченков – неадекватный человек. На ОИ в Пекине он ходил в моих штанах»

Глава Bosco: «Родченков – неадекватный человек. На ОИ в Пекине он ходил в моих штанах»
Eurosport

9 мин. назад

Кто-то удивлен?

Глава совета директоров компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович высказал мнение о бывшем директоре московской антидопинговой лаборатории и информаторе ВАДА Григории Родченкове.

«Он неадекватный человек. Познакомился с ним еще в Пекине. В олимпийской деревне всем надо носить форму. Он ходил в каких-то шароварах. Спросил, может, есть какие-то проблемы с официальной экипировкой.

В ответ услышал: «Мне малы штаны – я хочу больше». Ну я вроде как пошутил: «Хотите с себя сниму». А он говорит: «Да!» Отдал ему свои штаны, он потом до конца Олимпиады в них ходил. Представляете, как это выглядело, да? Очень странный человек», – сказал Куснирович в интервью Sport24.

  • В настоящее время Григорий Родченков скрывается от российских властей – предположительно, в США.
  • В марте 2018 года фильм «Икар» с Родченковым в главной роли выиграл премию «Оскар» как лучшая документалка.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Матч «Миннесоты» и «Колорадо» был настолько горяч, что на льду оказывались даже судьи

02:46
Популярные видео
«Калгари» уделал «Эдмонтон» во всем: хозяева круто дрались, больше забросили, а их вратарь – монстр
 923 просмотровВчера в 14:09
Остановить войну и выиграть ЛЧ. Весь сок карьеры Дрогба
4 486 просмотровВчера в 09:30
А еще вам может понравиться