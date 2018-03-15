Глава Bosco: «Родченков – неадекватный человек. На ОИ в Пекине он ходил в моих штанах»

Глава совета директоров компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович высказал мнение о бывшем директоре московской антидопинговой лаборатории и информаторе ВАДА Григории Родченкове.

«Он неадекватный человек. Познакомился с ним еще в Пекине. В олимпийской деревне всем надо носить форму. Он ходил в каких-то шароварах. Спросил, может, есть какие-то проблемы с официальной экипировкой.

В ответ услышал: «Мне малы штаны – я хочу больше». Ну я вроде как пошутил: «Хотите с себя сниму». А он говорит: «Да!» Отдал ему свои штаны, он потом до конца Олимпиады в них ходил. Представляете, как это выглядело, да? Очень странный человек», – сказал Куснирович в интервью Sport24.

В настоящее время Григорий Родченков скрывается от российских властей – предположительно, в США.

В марте 2018 года фильм «Икар» с Родченковым в главной роли выиграл премию «Оскар» как лучшая документалка.

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