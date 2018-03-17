Getty Images

Григорий Родченков: «КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований»

Родченков: «КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований»
Eurosport

1 час назад

Новый выпуск стендапа от беглого химика.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью датским и норвежским журналистам через своего адвоката Джима Уолдена, в котором рассказал новые подробности сокрытия допинг проб на Олимпиадах в Москве и Сеуле.

«В начале 80-х самые популярные стероиды было невозможно обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти вещества.

Я не был в лаборатории во время московских Олимпийских игр в 1980 году. Но когда я попал в лабораторию в 1985 году, существовала система предоставления неправильных данных положительных допинг-тестов для защиты нечистых спортсменов. КГБ часто оказывалось в лаборатории, чтобы помочь во время крупных событий. Они помогали замене грязных образцов на чистые.

На Олимпийских играх в Сеуле 1988 года мы выполняли предварительную проверку мочи, чтобы убедиться, что экзогенный тестостерон (который начали обнаруживать перед Играми-84) исчез», – цитирует Родченкова Play the Game.

  • Родченков уехал в США в январе 2016 года, став информатором WADA.
  • На основе показаний Родченкова были проведены расследования, в результате которых десятки российских спортсменов были дисквалифицированы и лишены медалей.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ландеског был очень щедрым: по шайбе от него получили маленькая девочка и «Нэшвилл»

02:03
Популярные видео
«Вашингтон» круто чествовал Овечкина перед матчем, Александр ответил очередным ассистом
2 642 просмотров4 ч
Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
 604 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться