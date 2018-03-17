Григорий Родченков: «КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований»

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью датским и норвежским журналистам через своего адвоката Джима Уолдена, в котором рассказал новые подробности сокрытия допинг проб на Олимпиадах в Москве и Сеуле.

«В начале 80-х самые популярные стероиды было невозможно обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти вещества.

Я не был в лаборатории во время московских Олимпийских игр в 1980 году. Но когда я попал в лабораторию в 1985 году, существовала система предоставления неправильных данных положительных допинг-тестов для защиты нечистых спортсменов. КГБ часто оказывалось в лаборатории, чтобы помочь во время крупных событий. Они помогали замене грязных образцов на чистые.

На Олимпийских играх в Сеуле 1988 года мы выполняли предварительную проверку мочи, чтобы убедиться, что экзогенный тестостерон (который начали обнаруживать перед Играми-84) исчез», – цитирует Родченкова Play the Game.

Родченков уехал в США в январе 2016 года, став информатором WADA.

На основе показаний Родченкова были проведены расследования, в результате которых десятки российских спортсменов были дисквалифицированы и лишены медалей.

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