Eurosport
7 стран претендуют на проведение Олимпийских Игр в 2026 году
Столица 25-й зимней Олимпиады станет известна через полтора года.
Международный олимпийский комитет назвал семь стран, изъявивших желание провести зимнюю Олимпиаду-2026.
Бороться за право принять у себя игры будут: Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум).
- Италия, Швейцария, Япония и Канада дважды принимали у себя зимнюю Олимпиаду, Австрия – единожды, Швеция и Турция – ни разу.
- Город, который примет Игры 2026 года, будет назван в сентябре 2019 года на сессии МОК.
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