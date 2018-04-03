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7 стран претендуют на проведение Олимпийских Игр в 2026 году

7 стран претендуют на проведение Олимпийских Игр в 2026 году
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 58 мин. назад

Столица 25-й зимней Олимпиады станет известна через полтора года.

Международный олимпийский комитет назвал семь стран, изъявивших желание провести зимнюю Олимпиаду-2026.

Бороться за право принять у себя игры будут: Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум).

  • Италия, Швейцария, Япония и Канада дважды принимали у себя зимнюю Олимпиаду, Австрия – единожды, Швеция и Турция – ни разу.
  • Город, который примет Игры 2026 года, будет назван в сентябре 2019 года на сессии МОК.

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