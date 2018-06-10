Российские спортсмены, которых не допустили до ОИ-2018, получили в подарок по автомобилю

Российские спортсмены, не допущенные к участию в Олимпийских играх-2018 по итогам доклада Ричарда Макларена, получили в подарок по автомобилю, как и призеры.

Фотографии новеньких машин выложили в сеть конькобежка Ольга Фаткулина и скелетонистка Елена Никитина.

В феврале 2018 года стало известно, что спортсмены, не допущенные на ОИ по решнию МОК, получат за победу на всероссийских соревнованиях 4 миллиона рублей, за второе место – 2,5 миллиона, за третье – 1,7 миллиона рублей.

На Олимпиаде в Пхёнчхане российские спортсмены завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube