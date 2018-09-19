Северная и Южная Кореи подадут совместную заявку на Олимпиаду-2032

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились направить единую команду спортсменов на Олимпийские игры и сотрудничать для совместного проведения Олимпиады 2032 года.

«Юг и Север активно выступят единой командой на международных соревнованиях, включая летнюю Олимпиаду 2020 года, а также будут сотрудничать для совместного проведения на Юге и Севере летней Олимпиады 2032 года», – говорится в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

18 и 19 сентября президент Южной Кореи Мунчжэ Ин и глава КНДР Кимчен Ын провели 2 раунда переговоров.

Игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

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