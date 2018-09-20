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ВАДА восстановило статус РУСАДА

ВАДА восстановило статус РУСАДА
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

За восстановление проголосовало большинство членов исполкома.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства проголосовал за восстановление статуса РУСАДА.

«Исполком ВАДА решил, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу», – сообщил источник.

За восстановление РУСАДА проголосовали девять членов исполкома из 12.

«Данное решение предусматривает четкий график, в соответствии с которым ВАДА должно получить доступ к данным московской лаборатории. Если эти сроки будут нарушены, то РУСАДА будет вновь отстранено», – заявил президент ВАДА Крэйг Риди.

«Восстановление РУСАДА не означает автоматического допуска ранее отстраненных спортсменов по причине не соответствия РУСАДА. Федерации будут решать вопросы самостоятельно», – сообщил Василий Конов.

  • В ноябре 2015 года комиссия ВАДА опубликовала отчет, в котором РУСАДА обвинялось в систематическом сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.
  • После публикации доклада РУСАДА была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории.

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