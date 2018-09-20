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ВАДА восстановило статус РУСАДА
За восстановление проголосовало большинство членов исполкома.
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства проголосовал за восстановление статуса РУСАДА.
«Исполком ВАДА решил, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу», – сообщил источник.
За восстановление РУСАДА проголосовали девять членов исполкома из 12.
«Данное решение предусматривает четкий график, в соответствии с которым ВАДА должно получить доступ к данным московской лаборатории. Если эти сроки будут нарушены, то РУСАДА будет вновь отстранено», – заявил президент ВАДА Крэйг Риди.
«Восстановление РУСАДА не означает автоматического допуска ранее отстраненных спортсменов по причине не соответствия РУСАДА. Федерации будут решать вопросы самостоятельно», – сообщил Василий Конов.
- В ноябре 2015 года комиссия ВАДА опубликовала отчет, в котором РУСАДА обвинялось в систематическом сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.
- После публикации доклада РУСАДА была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории.
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