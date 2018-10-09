С 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе проходят летние юношеские Олимпийский игры. Впервые в программу соревнований включен новый вид – брейк-данс. Чемпион уже известен – им стал 18-летний парень из Воронежа Сергей Чернышев, выступавший под псевдонимом Bumblebee.

В финале Чернышев победил француза, называющего себя Martin.

Видео - Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ 03:13

Ранее Сергей участвовал в двух сезонах шоу «Танцы» на ТНТ и побеждал в чемпионате России по брейк-дансу.

Bumblebee участвует и занимает призовые места в турнирах по всему миру.

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