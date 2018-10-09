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Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ

Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 1 час назад

Сергей Чернышев принес России большую победу.

С 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе проходят летние юношеские Олимпийский игры. Впервые в программу соревнований включен новый вид – брейк-данс. Чемпион уже известен – им стал 18-летний парень из Воронежа Сергей Чернышев, выступавший под псевдонимом Bumblebee.

В финале Чернышев победил француза, называющего себя Martin.

Видео - Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ

03:13
  • Ранее Сергей участвовал в двух сезонах шоу «Танцы» на ТНТ и побеждал в чемпионате России по брейк-дансу.
  • Bumblebee участвует и занимает призовые места в турнирах по всему миру.

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Видео - Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ

03:13
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