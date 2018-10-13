Экс-глава комиссии ВАДА: «Меня травили из-за того, что я была против восстановления РУСАДА»

Экс-глава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства канадка Бекки Скотт заявила, что подверглась травле из-за ее жесткой позиции по отношению к России.

«Некоторые члены исполкома давали комментарии с целью очернить и унизить меня. Подвергнуть травле. Они смеялись, когда я зачитывала список комиссий спортсменов разных стран, которые тоже выступили против восстановления РУСАДА. Сейчас ВАДА катастрофически утратило доверие. Разочарование спортсменами из разных стран ВАДА сейчас на таком уровне, которого я еще никогда не видела. Спорт сейчас находится под влиянием политики, а мы должны вернуться к системе принятия решений на основе целостности. Если так пойдет и дальше, то спорт превратится в арену политических битв. Такая угроза уже существует», – цитирует Скотт BBC.

После восстановления РУСАДА Скотт в знак протеста ушла в отставку.

Бекки – олимпийская чемпионка Солт-Лейк Сити. Она получила золотую медаль после дисквалификации Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой, которые в гонке заняли первые два места.

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