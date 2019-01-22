Японские супермаркеты уберут с прилавков порножурналы на время Олимпиады в Токио

Крупнейшие сети супермаркетов Японии – 7-Eleven и Lawson – временно перестанут продавать порнографические журналы в своих магазинах.

Как отмечает The Guardian, полностью продажа подобных материалов прекратится в августе нынешнего года. Это будет сделано для того, чтобы не портить имидж Японии в глазах туристов, которые приедут в страну на Кубок мира по регби-2019 и Олимпийские игры-2020.

Кубок мира по регби пройдет в Японии в период с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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