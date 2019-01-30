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«БИЗНЕС Online»: Казань подаст заявку на Европеаду-2023 и потратит на нее 5 миллиардов рублей

«БИЗНЕС Online»: Казань подаст заявку на Европеаду-2023 и потратит на нее 5 миллиардов рублей
Eurosport

17 мин. назад

Что гораздо экономнее Универсиады-2013.

Столица Татарстана планирует провести очередное крупное спортивное событие – Европеаду-2023.

По информации «БИЗНЕС Online», накануне по итогам совещания с участием курирующей вопросы спорта вице-премьера РФ Ольги Голодец Татарстану в лице министра спорта республики Владимира Леонова одобрили подачу заявки на проведение Европейских игр в 2023 году. Отмечается, что бюджет будущих Игр [если заявка будет одобрена Европейскими олимпийскими комитетами] составит 5 миллиардов рублей. Крайний срок по подаче заявок на проведение Европеиады – 28 февраля.

  • В 2013 году в Казани прошла Универсиада. Бюджет Игр составил 228 млрд рублей.
  • В 2015-м город принял ЧМ по водным видам спорта.
  • Европеада – аналог Олимпийских игр для жителей Европы. Европейские игры-2019 с 21 по 30 июня пройдут в Минске.

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