«БИЗНЕС Online»: Казань подаст заявку на Европеаду-2023 и потратит на нее 5 миллиардов рублей

Столица Татарстана планирует провести очередное крупное спортивное событие – Европеаду-2023.

По информации «БИЗНЕС Online», накануне по итогам совещания с участием курирующей вопросы спорта вице-премьера РФ Ольги Голодец Татарстану в лице министра спорта республики Владимира Леонова одобрили подачу заявки на проведение Европейских игр в 2023 году. Отмечается, что бюджет будущих Игр [если заявка будет одобрена Европейскими олимпийскими комитетами] составит 5 миллиардов рублей. Крайний срок по подаче заявок на проведение Европеиады – 28 февраля.

В 2013 году в Казани прошла Универсиада. Бюджет Игр составил 228 млрд рублей.

В 2015-м город принял ЧМ по водным видам спорта.

Европеада – аналог Олимпийских игр для жителей Европы. Европейские игры-2019 с 21 по 30 июня пройдут в Минске.

Жевать эчпочмак, искать сокровища в Кабане. Что делать в Казани на ЧМ-2018

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере