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Герои Сочи-2014 снялись в откровенной фотосессии. Сегодня у старта тех Игр пятилетний юбилей

Герои Сочи-2014 снялись в откровенной фотосессии. Сегодня у старта тех Игр пятилетний юбилей
Eurosport

54 мин. назад

Это был великолепный турнир.

Ровно 5 лет назад в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры. В честь этого события сайт Team Russia представил фотогалерею с героями тех Игр, а также с теми спортсменами, которые, возможно, поедут от России в Пекин.

Авторы фотогалереи – Андрей Голованов и Сергей Киврин. Оригинал доступен по этой ссылке.

  • Зимние олимпийские Игры в Пекине пройдут в 2022 году.
  • На ОИ-2014 сборная России завоевала 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей и заняла первое место в общем зачете.

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