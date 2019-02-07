Герои Сочи-2014 снялись в откровенной фотосессии. Сегодня у старта тех Игр пятилетний юбилей

Ровно 5 лет назад в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры. В честь этого события сайт Team Russia представил фотогалерею с героями тех Игр, а также с теми спортсменами, которые, возможно, поедут от России в Пекин.

Авторы фотогалереи – Андрей Голованов и Сергей Киврин. Оригинал доступен по этой ссылке.

Зимние олимпийские Игры в Пекине пройдут в 2022 году.

На ОИ-2014 сборная России завоевала 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей и заняла первое место в общем зачете.

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