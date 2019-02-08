Паралимпийский комитет РФ восстановлен в правах. Паралимпийцы смогут выступать под флагом России

Международный паралимпийский комитет (IPC) с 15 марта 2019 года условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), которого российская организация была лишена в 2016 году.

О решении исполкома IPC сообщается на официальном сайте организации. Российские паралимпийцы вновь получили право выступать под флагом России.

В августе 2016 года ПКР был временно отстранен решением IPC. В сентябре прошлого года IPC продлил отстранение ПКР и заявил, что невыполненными остаются несколько критериев, одним из которых было восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года.

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