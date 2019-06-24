Международный Олимпийский комитет на 134-й сессии в Лозанне выбрал столицу Олимпийских игр 2026 года.

На проведения Игр претендовали итальянский Милан (Кортина-д’Ампеццо) и столица Швеции Стокгольм (совместно с Оре). В итоге игры пройдут в Альпах. Об этом объявил президент МОК Томас Бах.

Кортина-д’Ампеццо принимал Олимпиаду в 1956 году – первую для сборной СССР.

Стокгольм принимал летние Олимпийские игры в 1912-м и часть соревнований мельбурнских Игр 1956 года.

Игры-2026 пройдут с 6 по 26 февраля.

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