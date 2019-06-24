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Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане
Зимняя Олимпиада возвращается в Европу.
Международный Олимпийский комитет на 134-й сессии в Лозанне выбрал столицу Олимпийских игр 2026 года.
На проведения Игр претендовали итальянский Милан (Кортина-д’Ампеццо) и столица Швеции Стокгольм (совместно с Оре). В итоге игры пройдут в Альпах. Об этом объявил президент МОК Томас Бах.
- Кортина-д’Ампеццо принимал Олимпиаду в 1956 году – первую для сборной СССР.
- Стокгольм принимал летние Олимпийские игры в 1912-м и часть соревнований мельбурнских Игр 1956 года.
- Игры-2026 пройдут с 6 по 26 февраля.
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