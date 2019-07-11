Журналист Inside the Games Дункан Маккай прокомментировал решение CAS, который удовлетворил апелляцию Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпиад.

«Я надеюсь, что Мутко приедет в Токио в 2020 году и попытается побить олимпийский рекорд, который он установил в Ванкувере в 2010 году. Тогда он заказал 97 завтраков во время своего 18-дневного пребывания в Канаде – это обошлось русскому налогоплательщику в 4,8 тысячи долларов. Уверен, они сочли это было отличным соотношением цены и качества», – написал журналист в твиттере.

Исполком МОК запретил Мутко появляться на Олимпиадах в любом качестве после допингового скандала в Сочи-2014.

Сейчас Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

МОК – о вердикте CAS по Мутко: «Примем к сведению, но решения будем принимать сам»

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