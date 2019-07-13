Бывший министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал оправдательный вердикт CAS по делу о пожизненном запрете на участие в Олимпийских играх в любом качестве. Чиновник заявил, что не получал извинений от МОК.

«Извинений от кого? Я просто удовлетворен решением CAS, а остальное уже сказано. Сейчас еще кто-то упражняется в комментариях, но, как говорят, результат на табло. До ближайших Игр еще далеко, сейчас у меня совершенно другие планы и большие задачи – развитие регионов, строительство, ЖКХ, национальные проекты. Поэтому по соревнованиям мне сейчас просто некогда ездить», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Исполком МОК запретил Мутко появляться на Олимпиадах в любом качестве после допингового скандала в Сочи-2014.

Сейчас Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

CAS удовлетворил апелляцию Мутко. Теперь он может ехать на Олимпиаду

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