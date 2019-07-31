Первый чемпион зимних Игр в истории Белоруссии продал золотую медаль для оплаты операции друга

Победитель соревнований фристайлистов на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Алексей Гришин выставил на аукционе золотую медаль. Награда ушла с молотка за 61,6 тысячу евро (4,4 млн рублей).

Аукцион прошел в Бостоне, США. По данным Inside The Games, медаль выкупил коллекционер из Белоруссии. Также Гришин заработал на бронзовой олимпийской награде с Игр в Солт-Лейк Сити-2002 (25,4 тысячи евро – 1,8 млн рублей). Вырученные деньги экс-спортсмен потратил на оплату операции близкого друга, о чем рассказал исполнительный вице-президент аукциона Бобби Ливингстон.

«Мы счастливы, что медаль вернется в Белоруссию. Гришин планирует потратить вырученные средства на оплату операции и сопутствующие медицинские расходы для своего близкого друга. Все стороны вышли из сделки победителями», – заявил он.

Алексей Гришин – победитель Игр в ВанкувереGetty Images

«Причина – одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция, нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет, – подтвердил слова Ливингстона Гришин. – Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным».

Также спортсмен добавил в интервью sport.tut.by, что не жалеет о продаже наград.

«Не знаю, во сколько оценят мои. Во сколько бы ни оценили – даже если в тысячу долларов, – деньги пойдут на операцию человеку. Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль – это всего лишь металл», – объяснил Алексей еще до открытия торгов.

Гришин – первый олимпийский чемпион в истории Белоруссии на зимних Играх.

Сейчас Алексею 40 лет. Он завершил карьеру в 2014 году после Олимпиады в Сочи.

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