Италию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года, а также наложить запрет на проведение Миланом и Кортина д'Ампеццо зимней Олимпиады-2026. Об этом рассказал президент олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

«Я обеспокоен олимпийским будущим итальянского спорта, над ним сгустились черные тучи. Причины – политический кризис, неясность состава будущего правительства и неприятие в МОК закона о реформе спорта, который одобрил парламент», – цитирует чиновника Tuttosport.

Источник сообщает, что если НОК Италии будет отстранен, итальянцы не смогут выступать в Токио-2020 под своим флагом и потеряют право проведения Игр-2026.

Недавний закон о реформе системы спорта в Италии передал правительству главные полномочия по организации спортивной деятельности. Это противоречит принципу МОК о невмешательстве правительства в работу национального олимпийского комитета.

Русские спортсмены выступали на зимней Олимпиаде 2018 года под флагом МОК и назывались олимпийскими атлетами из России.

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