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Tuttosport: Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и отобрать право проведения Олимпиады-2026
Ты прочитал все правильно – именно Италию! Не Россию!
Италию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года, а также наложить запрет на проведение Миланом и Кортина д'Ампеццо зимней Олимпиады-2026. Об этом рассказал президент олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.
«Я обеспокоен олимпийским будущим итальянского спорта, над ним сгустились черные тучи. Причины – политический кризис, неясность состава будущего правительства и неприятие в МОК закона о реформе спорта, который одобрил парламент», – цитирует чиновника Tuttosport.
Источник сообщает, что если НОК Италии будет отстранен, итальянцы не смогут выступать в Токио-2020 под своим флагом и потеряют право проведения Игр-2026.
- Недавний закон о реформе системы спорта в Италии передал правительству главные полномочия по организации спортивной деятельности. Это противоречит принципу МОК о невмешательстве правительства в работу национального олимпийского комитета.
- Русские спортсмены выступали на зимней Олимпиаде 2018 года под флагом МОК и назывались олимпийскими атлетами из России.
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