Панда Бин Двэнь Двэнь стала талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Бин Двэнь Двэнь – официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. У нее костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта. Эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром», – говорится в твиттере Пекина-2022.

Маскотом Паралимпийских игр-2022 выбран Шуэй Рон Рон – ребенок-фонарик.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Следующим летом в Токио пройдут летние Олимпийские игры.

На сайте Токио-2020 южная часть Курильских островов изображена в составе Японии

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