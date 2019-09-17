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Выбраны талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине-2022
Маскотами стали панда Бин Двэнь Двэнь и Шуэй Рон Рон – ребенок-фонарик.
Панда Бин Двэнь Двэнь стала талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Бин Двэнь Двэнь – официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. У нее костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта. Эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром», – говорится в твиттере Пекина-2022.
Маскотом Паралимпийских игр-2022 выбран Шуэй Рон Рон – ребенок-фонарик.
- Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Следующим летом в Токио пройдут летние Олимпийские игры.
На сайте Токио-2020 южная часть Курильских островов изображена в составе Японии
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