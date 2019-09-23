До летней Олимпиады-2020 осталось меньше года, и все идет как обычно: Россию могут не допустить до главного старта четырехлетия. То же самое происходило перед Рио-2016 (спортсменов индивидуально допускали международные федерации по видам спорта) и перед Пхёнчханом-2018 (русские спортсмены выступали под флагом МОК, некоторые ведущие зимники остались дома).

Разве России не пообещали участие?

Нет, не пообещали. 26 июля МОК направил в ОКР официальное приглашение на Игры в Токио – даже для легкоатлетов, которые до сих пор выступают под нейтральным флагом. Но это приглашение – простая формальность, рассылка во все национальные комитеты. Оно ничего не гарантирует – перед последней зимней Олимпиадой его тоже получили, а потом поехали в Южную Корею как олимпийские атлеты из России, пряча любой намек на флаг в одежде, маникюре и соцсетях.

20 сентября 2018 года РУСАДА вернули статус соответствия – Министерство спорта выполнило несколько важных критериев дорожной карты. Оставалось:

до конца 2018 года допустить экспертов ВАДА к электронной базе LIMS Московской антидопинговой лаборатории (там находились данные по допинг-пробам российских спортсменов в период до Сочи-2014);

до 30 июня 2019 года предоставить доступ к физическим образцам тех проб, которые вызвали у ВАДА подозрения после изучения базы данных.

Допинг-пробыGetty Images

Эти условия выполнили, первое – с опозданием. Когда эксперты приехали в Россию, их развернули спецслужбы: оборудование якобы не было сертифицировано по местным законам. ВАДА закрыло глаза на сдвинувшиеся сроки и не наказало Россию, но, кажется, все впереди.

Что произошло?

Первым воду всколыхнул Хайо Зеппельт – как и всегда. 20 сентября инсайдер ARD выдал, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. По данным Зеппельта, в ближайшее время РУСАДА снова могут лишить статуса соответствия, процедура проверки уже начата.

Затем более подробный инсайд пульнули в The Telegraph: из-за обмана с пробами Россию могут отстранить от Олимпиады-2020. А потом информация окончательно перестала быть инсайдерской: ее подтвердил председатель Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск. России дали три недели, чтобы «ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге». Слова Аска очень жесткие:

«Я не хочу сейчас делать окончательных выводов о возможных последствиях, но, конечно же, ВАДА должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство. Есть вопросы к МОК, который в свое время был против коллективного наказания России».

Что отвечает Россия?

Конечно же, молчит. Точнее, прикрывается шаблонными фразами, которые никак нельзя истолковать. «Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены исполкомом ВАДА 20 сентября 2018 года, выполнены, – заявил министр спорта Павел Колобков. – РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее».

«РУСАДА сегодня, согласно своей операционной деятельности, полностью соответствует кодексу. Этому есть подтверждение, потому что за два года РУСАДА прошло два аудита. Я за них отвечала, я могу это гарантировать со стопроцентной уверенностью.

С другой стороны, есть документы – международный кодекс, стандарты – и согласно им РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения – ни к лаборатории, ни к образцам», – отговорилась заместитель гендира РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Маргарита ПахноцкаяGetty Images

А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков просто ждет: «Мы знаем, что, действительно, у ВАДА есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать. Это вопрос касается наших спортивных властей. Именно там и будет готовиться ответ».

Что все это значит и чем грозит?

Без расследований дать стопроцентно точный ответ нельзя, но The Telegraph утверждает, что изменения в электронную базу LIMS вносились в течение последних 18 месяцев. Махинации могут означать редактирование компрометирующей информации или ее удаление.

Подделка данных, если она будет доказана – высшая форма лжи. Станет ясно: России было что скрывать. После этого полетят головы топов – возможно, не только летних. Легкоатлетки Елена Лашманова и Анна Чичерова уже попали под расследование, как и еще 10 человек, но к дисквалификациям легкоатлетов все давно морально готовы.

Теперь МОК и ВАДА будут долго заседать, а ближе к лету выдадут итоговый вердикт по участию российских спортсменов в ОИ-2020. Положение более суровое, чем восемь и четыре года назад: тогда российских спортсменов только подозревали и не могли ничего доказать, а перед стартом зимних Игр Легкова, Шипулина и компанию оправдал CAS. Но подлог данных, даже если они удалены и канули в глубокие дали вместе с Родченковым – скорее всего, доказанное обвинение.

Раньше все инсайды Зеппельта сбывались. Персональный допуск международной федерацией будет праздником, как и поездка под нейтральным флагом: жестко, но зимники в Пхёнчхане и легкоатлеты доказали, что от этого никто не умирает. А полный недопуск будет катастрофой. Без Токио останутся не только погрязшие в нарушениях легкоатлеты и тяжелоатлеты, но и потенциально медальные гимнасты и синхронистки, стоящие особняком теннисисты, где все решают ATP и WTA, и другие спортсмены из безобидных видов, где отродясь не было допинга.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, где тоже есть о допинге, но чаще о лыжном

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