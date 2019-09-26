Легендарный хоккеист и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть повторно отстранено.

– Насколько велика вероятность, что Россия не сможет принять участие в Олимпийских играх?

– Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль.

– А после того, как начался скандал, инициированный Хайо Зеппельтом, хоть раз возникало ощущение, что вы вообще не понимаете, что происходит?

– Причем тут Зеппельт?

- При том, что допинговая история так или иначе началась с его журналистского расследования.

– Я совершенно точно знаю: не было бы проблем – не было бы и темы. Человек сделал репортаж, это, как понимаете, право любого из журналистов. Если этот репортаж не подтвержден фактами, значит, Зеппельта надо было судить сразу. Начать процесс, обозначить свою позицию. Кроме этого, надо было сразу начинать процесс по ходокам. А если тебя обвиняют и ты молчишь... – отметил Фетисов.

На зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане российские спортсмены ездили под нейтральным флагом.

Теперь ситуация куда серьезнее – Россия может вообще не поехать на ОИ в Токио. Подробнее об этом кейсе читайте тут.

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