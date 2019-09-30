Спортивный агент Андрей Митьков заявил, что Россия пропустит летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио, а РУСАДА лишится статуса соответствия.

«Манипуляции с данными LIMS московской антидопинговой лаборатории проводились российской стороной непосредственно перед передачей базы в ВАДА. В том числе – в январе 2019 года. Только представьте: в тот самый период, когда экспертов ВАДА не пускали в лабораторию якобы из-за их несертифицированного оборудования. Есть предположение, что редактированию подверглись данные наших олимпийских героев-2014, которые сохранили медали по итогам судебных разбирательств в конце 2017 – начале 2018 годов.

То есть изменения в LIMS вносили не бывший директор лаборатории Григорий Родченков (сбежавший в США), бывший заместитель директора лаборатории Тимофей Соболевский и бывший IT-специалист лаборатории Олег Мигачев (уехавшие в США), якобы имевшие доступ к LIMS из Америки примерно до 2017 года. Изменения вносили наши. В период, когда лаборатория была опечатана СКР в рамках уголовного дела против Родченкова.

Список, который WADA направила России, состоит из 31 вопроса. Не понимаю, зачем так много. И точно знаю, что отвечать на них нечего. Никаких дискуссий, «совместной работы IT-специалистов, ВАДА и России» не будет.

Такое, конечно, не прощается. В вопросе допуска на зимние Игры-2018 за Россию подозрительно активно вписывались МОК и Южная Корея как страна-организатор. Сейчас мы остались одни. Совсем одни. Члены МОК на всех площадках категорически отказываются обсуждать условия, не говоря уже про гарантии, участия России в Олимпийских играх. Япония, проводящая летние Игры-2020, на одной из встреч заявила: «Мы примем любое решение, у нас отсутствуют особые пожелания. Ну, нет среди российских спортсменов в летних видах спорта продающих суперзвезд.

ОлимпиадаGetty Images

Что будет дальше:

– РУСАДА лишат статуса соответствия (хотя оно тут вообще ни при чем, но таков регламент);

– Россия не примет участие в двух ближайших Олимпийских играх – летних-2020 в Токио и зимних-2022 в Пекине;

– МОК будет приглашать российских спортсменов на эти Олимпиады индивидуально в нейтральном статусе – на такой же юридической основе, как в Пхёнчхан-2018. Понятно, что очень многие наши лидеры эти приглашения не получат – и ходить в CAS будет бессмысленно.

И совершенно точно полетят головы наших спортивных руководителей. То, что произошло, – это не только очередной обман всего международного олимпийского движения и мирового спортивного сообщества, это подстава сами знаете кого. Того, кто принимал личное участие в прорыве спортивной блокады России полтора года назад. Фамилии наших спортивных руководителей вы прекрасно знаете. Хотя кое-кто попытался оперативно слиться», – написал Митьков в фейсбуке.

России дали три недели на объяснения.

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